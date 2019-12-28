Kolombiya'lı yıldız Sarı- Kırmızılı forma ile çıktığı 10 maçta 2 gol atan ve sakatlığı sebebi ile uzun süre forma giyemeyen yıldız golcü gösterdiği performans ile eleştri oklarının hedefi haline geldi.
Galatasaray'da tartışılan isim Falcao
Yaz transfer döneminin en konuşulan ve ses getiren ismi olan Falcao bekleneni bir türlü veremedi
28 Aralık 2019 Cumartesi 11:50
Kolombiya'lı yıldız Sarı- Kırmızılı forma ile çıktığı 10 maçta 2 gol atan ve sakatlığı sebebi ile uzun süre forma giyemeyen yıldız golcü gösterdiği performans ile eleştri oklarının hedefi haline geldi.