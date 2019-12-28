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Galatasaray'da tartışılan isim Falcao

Yaz transfer döneminin en konuşulan ve ses getiren ismi olan Falcao bekleneni bir türlü veremedi

28 Aralık 2019 Cumartesi 11:50
Galatasaray'da tartışılan isim Falcao

Kolombiya'lı yıldız Sarı- Kırmızılı forma ile çıktığı 10 maçta 2 gol atan ve sakatlığı sebebi ile uzun süre forma giyemeyen yıldız golcü gösterdiği performans ile eleştri oklarının hedefi haline geldi.

Aşil tendonundaki sakatlıktan dolayı uzun süre formasına kavuşamayan Falcao'nun tamamen iyileşip takıma katkı sağlaması hem yönetim hem taraftarlar tarafından heyecan ile bekleniyor.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferFalcao
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