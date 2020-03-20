Galatasaray'da yaş sınırlaması uygulanacak

Deneyimli teknik adam'ın'ın gelecek planları kapsamında alınacak oyuncuların ve takımdan gönderilecek oyuncuların yaş sınırlaması olduğu öğrenildi, özellikle yabancı oyunculerinde 25-26 yaş kuralını uygulamak isteyen Fatih hoca, takımında bulunan Mariano Nagatomo ve Selçuk İnan ile sezon sonu yolları ayırıyor. Oyuncuların yaşlarının ilerlemiş olduğu ve Fatih hoca'nın sistemine ayak uyduramayacaklarını düşünmesi üzerine gönderilmelerine karar verildi.Terim ara transfer döneminde boşta olan ve Galatasaray'a önerilen Da Costa için ''30 yaşına yakın topçu istemiyorum'' diyerek trasnfere ona vermemişti. Bu davranışı sonrası'in genç oyuncular ile kurulu dinamik bir takım yaratmak istediği açıkca belli oldu.