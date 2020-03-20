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Galatasaray'da yaş sınırlaması uygulanacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in isteği üzerine transferlerde yaş sınırlaması getirildi.

20 Mart 2020 Cuma 09:08
Galatasaray'da yaş sınırlaması uygulanacak

Deneyimli teknik adam'ın Galatasaray'ın gelecek planları kapsamında alınacak oyuncuların ve takımdan gönderilecek oyuncuların yaş sınırlaması olduğu öğrenildi, özellikle yabancı oyuncu 
transferlerinde 25-26 yaş kuralını uygulamak isteyen Fatih hoca, takımında bulunan Mariano Nagatomo ve Selçuk İnan ile  sezon sonu yolları ayırıyor. Oyuncuların yaşlarının ilerlemiş olduğu ve Fatih hoca'nın sistemine ayak uyduramayacaklarını düşünmesi üzerine gönderilmelerine karar verildi.Terim ara transfer döneminde boşta olan ve Galatasaray'a önerilen Da Costa için ''30 yaşına yakın topçu istemiyorum'' diyerek trasnfere ona vermemişti. Bu davranışı sonrası Fatih Terim'in genç oyuncular ile kurulu dinamik bir takım yaratmak istediği açıkca belli oldu.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferFatih TerimYaş Sınırı
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