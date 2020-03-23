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Galatasaray doğruladı! Abdurrahim Albayrak ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Galatasaray kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşine yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmasıyla Albayrak ve eşi hastanede karantinaya alındı. Kulüp, yaşanan son gelişmeleri doğruladı. Abdurrahim Albayrak kimdir?

23 Mart 2020 Pazartesi 11:18
Galatasaray doğruladı! Abdurrahim Albayrak ve eşi Kovid-19'a yakalandı

Galatasaray kulübü İkinci Başkanı ve iş adamı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgına yakalandı. Eşine  de yapılan testlerin pozitif çıkması ile birlikte spor yöneticisi ve eşi hastanede karantinaya alındılar. 

Galatasaray kulübü yöneticiliğini yanı sıra ALTUR isimli şirketin başkanlığını da yürüten Abdurrahim Albayrak hakkında yaşanan son gelişmeler ile ilgili kulübün Mert Çetin ve eski yönetici Özgür Savaş Özüdoğru Albayrak'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğpruladı.

Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz hafta Koronavirüs şüphesiyle Yeşilköy’deki Acıbadem International Hastanesi’ne kaldırılmıştı ve yapılan ilk Kovid-19 testi negatif çıkmıştı. Tekrar yapılan sonraki testin pozitif çıkmasıyla Albayrak’ın eşi Şükran Hanım hastanede karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

Diğer taraftan; 15 Mart tarihinde oynanan Galatasaray-Beşiktaş maçını stadyumda izleyen, orada teknik heyet ve diğer yöneticilerle de bir araya gelen Abdurrahim Albayrak’ın karşılaşma sonrasında hastalanması, kulüpte büyük endişe uyandırdı. Tüm futbolcular ve teknik heyetin kontrolden sağlık kontrolünden geçirildiği ve şuan için hiç kimsede virüs tespit edilmediği gelen duyumlar arasında.

ABDURRAHİM ALBAYRAK KİMDİR?

1954 yılında Rize’de doğan Abdürrahim Albayrak, Almanya’ya ilk gidenlerden olan babasıyla birlikte gitmeyerek Türkiye'de kaldı. Babası birkaç yıl sonra Türkiye’ye döndü ve bir dükkan açtı, ancak işler iyi gitmeyince Almanya’ya tekrar geri dönmek zorunda kaldı. Giderken yanında Albayrak'ı da götürdü.

Daha sonra askerliğini yapmak için tekrar Türkiye’ye dönen Abdürrahim Albayrak, askerliği bitince Almanya’da biriktirdiği parayla bir minibüs aldı ve memleketi Rize’de minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. Daha sonra akrabalarının baskısıyla İstanbul’a taşındı. İstanbul’da, Habibler Köyü’ne yerleşti ve Edirnekapı-Habibler hattında minibüs şöförlüğü yapmaya başladı. İşleri iyi gitti ve zaman içinde babasının gönderdiği parayla ikinci minibüsünü aldı. Daha sonra üçüncü, dördüncü derken birden o hattaki en fazla minibüse sahip kişi ünvanını kazandı. Daha sonra bu minibüs filosu Altur Turizm şirketinin temelini oluşturdu. 1977 yılında Altur’u kurdu.

Fanatik bir Galatasaray’lı olan ve hiçbir maçını kaçırmayan Abdürrahim Albayrak, 2011-2013 yılları arası Ünal Aysal’ın başkanlığındaki yönetim kurulunda görev yaptı. 2013 yılında Ali Dürüst, Refik Arkan ve Adnan Öztürk gibi isimlerle Aysal’ın yeni yönetim listesinde yer almayan Albayrak, 2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetim kuruluna tekrar seçildi. Albayrak yeni yönetim ile birlikte “Başkan yardımcılığı” görevini üstlendi. 2 Haziran 2015’te görevinden istifa etti.

Son Güncelleme: 23.03.2020 11:18
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GalatasarayAbdurrahim AlbayrakKarantinaKoronavirüsPozitifŞükran Albayrak
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