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Galatasaray Galibiyeti Seriye Bağladı. Galatasaray – Gençlerbirliği : 3-0

Galatasaray bu hafta evinde Gençlerbirliği’ni yenerek Antalyaspor maçı ile başlayan galibiyet serisini 8’e çıkardı. Maçın tüm detayları haberimizde..

02 Mart 2020 Pazartesi 00:05
Galatasaray Galibiyeti Seriye Bağladı. Galatasaray – Gençlerbirliği : 3-0

Süper Lig’de oynanan Cemil Usta sezonunun 24.haftasında Galatasaray -Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti. Galatasaray bu galibiyetle puanını 48'e yükseltir iken maç kazanma serisinide 8’e çıkardı. Galatasaray’ın golleri Ryan , Donk ve Falcao’dan geldi.

Maçın dakika dakika detayları :

 3. dakikada Galatasaray, Ryan Donk'un attığı golle 1-0 öne geçti. Korner atışında Ömer Bayram arka direğe ortaladı ve Donk kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı futbolcular golden sonra asker selamı verdi.

27. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Mariano, kale sahası içindeki Saracchi’ye gönderdi ancak net pozisyonda topa yetişemedi.

33. dakikada Galatasaray, Falcao'nun attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Mariano sağ kanattan topu savunmanın arkasına gönderdi ve Falcao düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İlk yarı Galatasaray'ın 2-0 üstülüğüyle sona erdi.

69. dakikada Galatasaray, Falcao ile bir gol daha buldu ve skoru 3-0 yaptı. Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, süre aldığı son 6 maçta 7 gol attı.

73. dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın yerine Emre Akbaba oyuna girdi.

79. dakikada Galatasaray'da Falcao'nun yerine Andone oyuna girdi.

84. dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Jesse oyuna girdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Galatasaray Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 48'e yükseltti. Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 8. maçını kazandı. Ve önümüzdeki hafta oynayacağı Sivasspor maçına moral depolamış oldu

Son Güncelleme: 02.03.2020 00:11
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GalatasarayGençlerbirliği24.haftaCemil Usta Sezonu
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