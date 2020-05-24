Galatasaray genç yıldız transferi için Belhanda'yı takasta kullanacak

Galatasaray, Koronavirüs'ün vurduğu ekonomik darbe sonrası futbolcu maaşlarında indirime gitme kararı almıştı. Takımın neredeyse tamamı bu isteğe olumlu yaklaşırken sadece Belhanda ise 'şartlı evet' dedi.

Galatasaray genç yıldız transferi için Belhanda'yı takasta kullanacak
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Dünyanın önde gelen birçok liginde olduğu gibi Süper lig'e de  süresiz şekilde ara verilirmesi sonrası, kulüpler bilet, yayın ve sponsor gibi temel kaynaklardan mahrum kalmış ve maddi anlamda ciddi problemler yaşamaya başlamıştı. Bu sezonda kalan maçların tamamlanmasının ardından gelecek sezon için de planlamalar yapmaya başlayan Galatasaray, eksik mevkiler için işi sıkı tutuyor.

Kulüpte yaşanan ekonomik kriz sonrası altyapıya daha çok yönelen Galatasaray teknik ekibi, önümüzdeki sezon takıma yapılacak takviyeler için kaynak yaratma çabasında. Bunun için eldeki isimleri değerlendirme niyetinde olan sarı - kırmızılılar bazı isimleri satış listesine koydu. Galatasaray, iyi teklif gelmesi haline Feghouli, Falcao ve Belhanda gibi oyuncularla da yolların ayırmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın kaynak politikası sonrası bir çok kulüp kulübün kapısını çalıyor, bu kulüplerden olan Real Betis, sarı-kırmızılıların kapısını Faslı yıldız Younes Belhanda için çaldı. İspanyol ekibi Galatasaray'a Younes Belhanda'yı transfer etmek için 1.5 milyon Euro ve Meksikalı oyuncu Diego Lainez'i teklif etti. Ancak Galatasaray yönetiminin bu teklifi reddederek Faslı oyuncu için Endülüs ekibinden 6 milyon Euro istediği iddia edildi.

Galatasaray Belhanda'yı 2017/18 sezonunda Ukrayna ekibi Dynamo Kyiv'den 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


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