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Galatasaray Gianetti ile anlaştı

Transfer sezonunun başlaması ile birlikte stoper mevkisine öncelik veren Galatasaray Gianetti ile anlaştı.

29 Ocak 2020 Çarşamba 11:22
Galatasaray Gianetti ile anlaştı

Christian Luyindama'nın sezonu kapatması üzerine bir stoper takviyesi için çalışmalarını sğrdğren Galatasaray Gianetti'yi bitiriyor. 26 yaşındaki futbolcunun transferinde ciddi adımlar atıldı.Arjantin'li stoperin kulübünde düzenli olarak forma giymesi ve fizik olarak hazır olması sebebi ile Teknik heyeti ile Fatih Terim'in onay vermesi üzerine Arjantin'li stoper'e 5 ay için 500 bin Euro maaş teklif etti. Bunun üzerine Velez Sarsfield'in kiralama formülüne onay vermesi halinde imzaların atılacağı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferArjantinGianetti
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