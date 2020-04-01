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Galatasaray için her fedakarlığa hazırım

Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan yaşanan şu günlerde Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz o nedenle üzerimize düşecek her türlü fedakarlığa hazırım dedi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 18:12
Galatasaray için her fedakarlığa hazırım

Selçuk İnan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada '' Büyük Galatasaray taraftarı ve komuoyuna'' başlığı ile açıklamalarda bulundu. Malumu olduğu üzere ülkemiz covid19 pandemisi nedeniyle zor bir süreçten geçiyor bu süreçte ülke olarak yaşanan sıkıntılar kulüpleri ve bütün futbol paydaşlarını önemli ölçüde etkiledi. Kaptanlığını yapmakta olduğum büyük Galatasaray camiasının zor günlerinde her türlü fedakarlığa hazırım mesajı yayınladı. Açıklamalarının sonunda ''Biz Ülke olarak üzüntülerde ve sıkıntılarda ortaklaşabilen bir milletiz, bu salgını da hep birlikte mücadele ederek yeneceğiz'' dedi.
 

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GalatasaraySelçuk InanFedakarlık
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