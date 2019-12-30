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Galatasaray'ın Arda Turan kararı

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim bir röportajında Arda ''Turan futbolu Galatasaray'da bırakmayı hak ediyor'' sözlerinin ardından transfer gerçekleşecekmi merak konusu haline geldi

30 Aralık 2019 Pazartesi 09:40
Galatasaray'ın Arda Turan kararı

Transfer çalışmalarında yoğun mesai harcayan Galatasaray yönetimi Başakşehir'de kiralık oynayan, sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi sona erecek olan Arda Turan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katacak buna karşılık Arda Turan'nın da eski takımından maaş talep etmeyeceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferBarcelonaArda Turan
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