Galatasaray'ın Arda Turan kararı

çalışmalarında yoğun mesai harcayanyönetimi Başakşehir'de kiralık oynayan, sezon sonuile sözleşmesi sona erecek olan'ı bedelsiz olarak kadrosuna katacak buna karşılık Arda Turan'nın da eski takımından maaş talep etmeyeceği öğrenildi.