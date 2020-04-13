Galatasaray'ın Balotelli planı ortaya çıktı

2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek

İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasarayın, Mario Balotelli ile gerçekten ilgilendiği yazıldı. Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan santrafora için 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır.

Yıldız oyuncunun serbest kalmasının tek şartı, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalabilecek maddesi bulunuyor, bu maddenin İtalya dışınai durumunda geçerli olacağı belirtiliyor.

Görüşmeler devam ediyor

Diğer yandan sarı-kırmızılı kurmayların Balotelli'nin menajeri Mino Railo ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.