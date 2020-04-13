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Galatasaray'ın Balotelli planı ortaya çıktı

Galatasaray'da transfer çalışmaları son sürat devam ederken Mario Balotelli iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak yıldız oyuncunun sözleşmesindeki bir madde dikkat çekti.

13 Nisan 2020 Pazartesi 21:36
Galatasaray'ın Balotelli planı ortaya çıktı

2+1 yıllık sözleşme teklif edilecek 
İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasarayın, Mario Balotelli ile gerçekten ilgilendiği yazıldı. Brescia ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan santrafora için 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazır.

Sözleşmedeki en önemli madde
Yıldız oyuncunun serbest kalmasının tek şartı, Brescia'nın küme düşmesi durumunda serbest kalabilecek maddesi bulunuyor, bu maddenin İtalya dışına transferi durumunda geçerli olacağı belirtiliyor.

Görüşmeler devam ediyor 
Diğer yandan sarı-kırmızılı kurmayların Balotelli'nin menajeri Mino Railo ile görüşmelerin devam ettiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferItalyaKoronavirüsBalotelli
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