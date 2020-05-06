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Galatasaray'ın başı dertte, mali kriz büyüyor

Galatasaray'da sezon başında Teknik direktör Fatih Terim tarafından kiralık olarak gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönüyor.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:30
Galatasaray'ın başı dertte, mali kriz büyüyor

Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan Galatasaray, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ayrı ayrı uğraşması gerekecek. Mbaye Diagne ile Ryan Babel Galatasaray'a geri dönüyorlar mı? Sonra ne olacak? Galatasaray'a maliyetleri ne kadar? İşte bu sorular camiayı üzüyor.

Babel ve Diagne geri dönüyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda istenilmeyen ve kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönecek. her iki oyuncuyu isteyen kulüp olmaması sebebi ile sarı-kırmızılılar; bonus, primler ve vergiler hariç  12 milyon 150 bin Avroluk (Yaklaşık 93 milyon lira) bir fatura ile karşı karşıya kaldı.

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GalatasarayFatih TerimKrizDiagneMaliFinansBabel
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