Babel ve Diagne geri dönüyor
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda istenilmeyen ve kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönecek. her iki oyuncuyu isteyen kulüp olmaması sebebi ile sarı-kırmızılılar; bonus, primler ve vergiler hariç 12 milyon 150 bin Avroluk (Yaklaşık 93 milyon lira) bir fatura ile karşı karşıya kaldı.
Galatasaray'ın başı dertte, mali kriz büyüyor
Galatasaray'da sezon başında Teknik direktör Fatih Terim tarafından kiralık olarak gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönüyor.
06 Mayıs 2020 Çarşamba 18:30
Babel ve Diagne geri dönüyor