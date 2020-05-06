Galatasaray'ın başı dertte, mali kriz büyüyor

Gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan, kadroda düşünülmeyen futbolcularla ayrı ayrı uğraşması gerekecek. Mbayeile RyanGalatasaray'a geri dönüyorlar mı? Sonra ne olacak? Galatasaray'ayetleri ne kadar? İşte bu sorular camiayı üzüyor.

Babel ve Diagne geri dönüyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim tarafından kadroda istenilmeyen ve kiralık gönderilen Babel ile Diagne, zorunlu olarak Galatasaray’a dönecek. her iki oyuncuyu isteyen kulüp olmaması sebebi ile sarı-kırmızılılar; bonus, primler ve vergiler hariç 12 milyon 150 bin Avroluk (Yaklaşık 93 milyon lira) bir fatura ile karşı karşıya kaldı.