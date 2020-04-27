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Galatasaray'ın eski prensi dolandırıldı

PSV forması giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın Almanya'da oynadığı yıllarda en yakın arkadaşı tarafından dolandırıldığı öğrenildi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 16:04
Galatasaray'ın eski prensi dolandırıldı

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldığı belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde  Bruma, Almanya'da yaşadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından dolandırıldı. İddialara göre Ganso, Bruma'nın 3 milyon euro parasını çaldı.

En yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı

Du Ganso ile arkadaşlıkları uzun yıllara dayanan Bruma, arkakaşı tarafınfan dolandırıldığını öğrendiğinde şok oldu.

Bruma, Leipzig'de oynadığı yıllarda en yakın arkadaşı olan Du Ganso'ya mahkeme onaylı velaketini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon euro'yu belli aralıklarla kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında farketti ve arkadaşını mahkemeye verdi.

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