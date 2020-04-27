Galatasaray'ın eski prensi dolandırıldı

Galatasaray'ın eski yıldızı Bruma'nın Galatasaray'dan Leipzig'e transfer olduktan sonra dolandırıldığı belirtildi.

Hollanda basınında yer alan haberde Bruma, Almanya'da yaşadığı dönemde en yakın arkadaşı Du Ganso tarafından dolandırıldı. İddialara göre Ganso, Bruma'nın 3 milyon euro parasını çaldı.

Du Ganso ile arkadaşlıkları uzun yıllara dayanan Bruma, arkakaşı tarafınfan dolandırıldığını öğrendiğinde şok oldu.

Bruma, Leipzig'de oynadığı yıllarda en yakın arkadaşı olan Du Ganso'ya mahkeme onaylı velaketini verdi, ardından Ganso, 2 yıl boyunca Portekizli futbolcunun banka hesabından 3 milyon euro'yu belli aralıklarla kendi hesabına yatırdı. Bruma ise bu olayı Şubat ayında farketti ve arkadaşını mahkemeye verdi.