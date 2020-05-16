Galatasaray'ın eski süper yıldızı Emre belözoğlu'nu neden sansürledi?

Bir dönem Galatasaray forması giyen ve efsaneleşen Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel, Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'e karşı galip geldiği Süper Kupa finalinin seremonisinden bir kesit paylaşmış ve Emre Belözoğlu'nun görüntüsüne çarpı koymuştu. Jardel'in bu paylaşımı sosyal medyada çokca yer almıştı.

Yapmış olduğu bu paylaşımı büyük ses getiren Jardel'in neden böyle bir harekette bulunduğu merak edilmeye devam ederken, Brezilyalı futbol adamından flaş bir paylaşım daha geldi.

Bu kez Galatasaray forması giydiği döneme ait bir fotoğrafı "Sonsuza dek Galatasaraysınız ya da hiçsiniz." notuyla paylaşan Jardel, fotoğrafta Emre Belözoğlu'nun yüzünü sarı-kırmızı çizgilerle sansürledi ve tecrübeli futbolcuya gönderme yaptı.

Galatasaray tarihindeki ek pahalı transfer olarak adını yazdıran Brezilya'lı golcü, 2000 yılında 17 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Jardel, toplamda 48 resmi maçta 31 gol atmış ve Galatasaray'da UEFA Süper Kupası'nı kazanmıştı.