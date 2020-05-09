Galatasaray'ın eski yıldızına sert eleştri ''Çürük elma gibi''

Chiellini Verdiği röportajda kariyeri boyunca iki oyuncu için kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi, "Bunlardan ilki Balotelli, o takımdaki insanlara saygısı olmayan çok negatif bir insan. 2013'te Brezilya'da düzenlenen Konfederasyonlar Kupası'da hiçbir şey için yardımda bulunmadı. Kesinlikle tokadı hak ediyordu" dedi.

Deneyimli savunmacı, Balotelli'den de daha kötü biri olduğunu söylediği kişi ise Galatasaraylıların sevgilisi Felipe Melo'dan başkası değil.

"Balotelli'den daha kötüsü var: Felipe Melo. O kötünün de kötüsü. İnsanlara saygısı olmayanlara, hep aykırı davrananlara katlanamıyorum. O etraftayken sanki hep kavga çıkacakmış gibi hissediliyor. Yöneticilere onunolduğunu söylemiştim."

Chiellini'ye yapmış olduğu itirafların ardından Balotelli'ye karşı oynamanın garip olup olmayacağının sorulması üzerine ise "Benim hiçbir kötü niyetim yok. Buna ihtiyacım da yok. Eğer onlarla bir şey paylaşmam gerekirse bunu yapabilirim. Ben herkesin en iyi arkadaşı değilim. Ama onlar kabul edilebilir sınırların ötesinde davranan iki futbolcuydu. Problem onların kötü oynaması veya birkaç gece dışarı çıkmaları değil, problem onların saygısız davranması. Bu bir kez yaşanabilir ama sürekli olamaz." şeklinde açıkladı.



