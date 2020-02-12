Galatasaray'ın muhteşem 3'lüsü göz dolduruyor

'da oyunun hızlanması ve skor artışlarındaki en büyük faktör Emre-Feghoulı-Adem üçlüsünün yükselen grafiği ve uyumu olduğu açıkca ortada, lig'in ikinci yarısında gönderilen oyuncular ile gelen oyuncuların yanı sıra forma şansı bularak bunu iyi değerlendiren oyuncuların forma savaşı Fatih Terim'i bir hayli mutlu ediyor.