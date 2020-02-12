İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121112
ALTIN
303.830
DOLAR
6.0380
STERLİN
7.8414
EURO
6.5886

Galatasaray'ın muhteşem 3'lüsü göz dolduruyor

Galatasaray'da 5 haftada kazanılan 15 puan ile moraller yerine gelirken yükselişin mimarları konuşulmaya devam ediliyor.

12 Şubat 2020 Çarşamba 15:06
Galatasaray'ın muhteşem 3'lüsü göz dolduruyor

Galatasaray'da oyunun hızlanması ve skor artışlarındaki en büyük faktör Emre-Feghoulı-Adem üçlüsünün yükselen grafiği ve uyumu olduğu açıkca ortada, lig'in ikinci yarısında gönderilen oyuncular ile gelen oyuncuların yanı sıra forma şansı bularak bunu iyi değerlendiren oyuncuların forma savaşı Fatih Terim'i bir hayli mutlu ediyor.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayAdem BüyükEmre Akbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiliz devi Vedat Muriç'i canlı izledi
İngiliz devi Vedat Muriç'i canlı izledi
Ozan Tufan için sıraya girdiler
Ozan Tufan için sıraya girdiler
Yönetim Ersun Yanal'dan şikayetci
Yönetim Ersun Yanal'dan şikayetci
Abdulkadir Ömür tedavi sürecini tamamladı
Abdulkadir Ömür tedavi sürecini tamamladı
Galatasaray kupada tur hesapları yapıyor
Galatasaray kupada tur hesapları yapıyor
Süper Lig 22.hafta hakem atamaları yapıldı
Süper Lig 22.hafta hakem atamaları yapıldı

Popüler Haberler

SGK işten çıkış kodlarına göre işsizlik maaşı, ihbar ve kıdem tazminatı hakkı
Patara nerede? Patara antik kenti haritadaki yeri ve konumu
Instagram kullanıcı adı değişikliği nasıl yapılır?
Hamilelikte mide bulantıları ne kadar süre sonra başlar? Gebelikte mide bulantısı neden olur?
Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe - Yıldız falınız ve günlük astrolojik burç yorumunuz
Hamilelikte bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur? Bebeğin kalp atışları hangi haftadan sonra duyulur
Öğrencilere öğle yemeği yardımı nedir? Yardım miktarı ne kadardır? Öğrencilere öğle yemeği yardımı şartları nelerdir?
Selahattin Demirtaş hangi gazetede yazarlık yapacak? Köşe yazarlığı yapacağı gazete belli oldu
ÖSYM mobil başvuru nasıl yapılır? ÖSYM mobil uygulama ile başvuru dönemi başladı
İŞKUR TYP Personel alımı ilanları ve başvuru şartları açıklandı!
Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri 2020 Nüfus Müdürlüğü büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nüfus Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 Nüfus Müdürlüğü mesai saatleri
2020 memur aile yardım ödeneği eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
İŞKUR ile 14 ilde bekçi alımı yapılacak! Bekçi alımı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu!
12 Şubat 2020 Salı fındık fiyatları ne kadar?Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu
Noter çalışma saatleri 2020 Noter büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Noter Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 Noter mesai saatleri
Vali maaşları ne kadar? 2020 Vali maaşları
Blu TV Ankara Havası belgeseli tanıtım fragmanı yayınlandı!
İSKİ çalışma saatleri 2020 İSKİ büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İSKİ kaça kadar açık? 2020 İSKİ mesai saatleri
AÖF bürosu çalışma saatleri 2020 AÖF büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? AÖF büroları kaça kadar açık? 2020 AÖF bürosu mesai saatleri
Afilli Aşk Ömer kimdir? Gerçek adı nedir? Yunus Emre Bulut hakkında bilgiler
İmamoğlu AKP'li üyeye küfür etti mi? Küfür iddiaları doğru mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.