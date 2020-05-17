Galatasaray'ın kiralık yıldızı Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru'nun transferi hakkında ülkesi Nijerya ve Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu bonservisi ile alarak muhakkak kadrosuna dahil niyetinde. Monaco'nun oyuncusu olan ancak Sarı - Kırmızılı takımda kiralık olarak sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Onyekuru için Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralama planı Olympiakos'un transfer hamlesi ile tehlikeye girmiş durumda.
Galatasaray'ın Onyekuru planları tutmadı
Yunan ligi takımlarından Olympiakos, Galatasaray'da kiralık olarak oynayan Onyekuru'yu bonservisi ile almak istiyor.
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