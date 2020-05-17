Galatasaray'ın Onyekuru planları tutmadı

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Onyekuru ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Onyekuru'nun transferi hakkında ülkesi Nijerya ve Yunanistan basınında yer alan haberlere göre Olympiakos, Onyekuru'yu bonservisi ile alarak muhakkak kadrosuna dahil niyetinde. Monaco'nun oyuncusu olan ancak Sarı - Kırmızılı takımda kiralık olarak sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Onyekuru için Galatasaray'ın 1 yıl daha kiralama planı Olympiakos'un transfer hamlesi ile tehlikeye girmiş durumda.

Galatasaray yönetimi ve teknik heyeti Onyekuru'yu bonservisi ile almak için yeterli maddi olarak imkanların olmadığı konusunda hem fikir oldular. Nijerya'lı yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 53 maçta 17 gol ve 7 asist yapma başarısı gösterdi.