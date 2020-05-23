Galatasaray'ın Onyekuru transferinden vazgeçtiği duyuruldu

Galatasaray; geçtiğimiz sezon Everton'dan, devre arasında ise Monaco'dan kiraladığı yıldızı Henry Onyekuru'yu sezon sonunda ise yeniden kadrosunda kalmasını istiyor.
Yunanistan basınından SportDay, bugün ise ilk sayfadan Onyekuru'ya ilişkin bir haber yayınladı ve Galatasaray'ın oyuncunun transferinden çekildiğini duyurdu.
Olympaicos Teknik Direktörü Pedro Martins'in özellikle takımda görmek istediği Nijeryalı oyuncunun transferinde avantajlı konuma gelen Yunan ekibinin, transferi yaz aylarında bitirmek istediği belirtilmekte.