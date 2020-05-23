Galatasaray'ın Onyekuru transferinden vazgeçtiği duyuruldu

Galatasaray'da yaşanan son dakika gelişmesi yaşanıyor, Monaco'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği ve sezon sonunda takımda tutmak istediği Onyekuru konusunda Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'ın Onyekuru transferinden vazgeçtiği duyuruldu
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Galatasaray; geçtiğimiz sezon Everton'dan, devre arasında ise Monaco'dan kiraladığı yıldızı Henry Onyekuru'yu sezon sonunda ise yeniden kadrosunda kalmasını istiyor. 

Yunanistan basınından SportDay, bugün ise ilk sayfadan Onyekuru'ya ilişkin bir haber yayınladı ve Galatasaray'ın oyuncunun transferinden çekildiğini duyurdu.

Galatasaray'ın transferi 5 milyon Euro'ya bitirmek istediği ve bunun Monaco tarafından kabul edilmediği belirtilirken ibrenin ise Olympiacos'a döndüğü aktarıldı. 

Olympaicos Teknik Direktörü Pedro Martins'in özellikle takımda görmek istediği Nijeryalı oyuncunun transferinde avantajlı konuma gelen Yunan ekibinin, transferi yaz aylarında bitirmek istediği belirtilmekte.

   


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