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Galatasaray'ın stoper sorunu çözülüyor

Ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da stoper mevkisine yapılacak transfer için çalışmalar devam ediyor.

10 Ocak 2020 Cuma 10:40
Galatasaray'ın stoper sorunu çözülüyor

Christian Luyindama'nın geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatması sonrasında oluşan stoper ihtiyacı için yapılan girişimlerde bir çok isim ile görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi son olarak Villereal'in 28 yaşındaki stoperi Ramiro Funes Mori'yi gündemine aldı.Bu sezon toplamda 3 maç ve 91 dk forma şansı bulabilen Funes Mori daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi ve Galatasaray'ın hedefleri olan bir takım olması sebebi ile Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
GalatsarayFatih TerimRamiro Funes MoriVillereal
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