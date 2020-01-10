Galatasaray'ın stoper sorunu çözülüyor

Christian Luyindama'nın geçirdiği ameliyat sonrası sezonu kapatması sonrasında oluşan stoper ihtiyacı için yapılan girişimlerde bir çok isim ile görüşmeler yapan Galatasaray yönetimi son olarak'in 28 yaşındaki stoperi'yi gündemine aldı.Bu sezon toplamda 3 maç ve 91 dk forma şansı bulabilen Funes Mori daha çok forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi ve Galatasaray'ın hedefleri olan bir takım olması sebebi ile Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi.