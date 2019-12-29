Galatasaray'ın transfer hamlesi

Galatasaray Mensah transferinde kasasından para çıkarmamak niyetinde.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın transfere sıcak baktığını ancak Mensah için Galatasaray'dan 3 futbolcu+ para talep etti, bu talep doğrultusunda Galatasaray



cephesinde gözden çıkarılan isimlerden, Yunus Akkgün, veismi gündeme getirildi.