Galatasaray Mensah transferinde kasasından para çıkarmamak niyetinde.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın transfere sıcak baktığını ancak Mensah için Galatasaray'dan 3 futbolcu+ para talep etti, bu talep doğrultusunda Galatasaray
Galatasaray'ın transfer hamlesi
Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden alabileceği futbolculara yönelirken, gözden çıkardığı oyuncularını takas yöntemi ile kullanacak
29 Aralık 2019 Pazar 13:30
Galatasaray Mensah transferinde kasasından para çıkarmamak niyetinde.