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Galatasaray'ın transfer hamlesi

Galatasaray Ocak ayı transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden alabileceği futbolculara yönelirken, gözden çıkardığı oyuncularını takas yöntemi ile kullanacak

29 Aralık 2019 Pazar 13:30
Galatasaray'ın transfer hamlesi

Galatasaray Mensah transferinde kasasından para çıkarmamak  niyetinde.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın transfere sıcak baktığını ancak Mensah için Galatasaray'dan 3 futbolcu+ para talep etti, bu talep doğrultusunda Galatasaray 

cephesinde gözden çıkarılan isimlerden Jimmy Durmaz, Yunus Akkgün, ve Emre Taşdemir ismi gündeme getirildi.
 
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayKayserisporJimmy DurmazYunus AkgünEmre TaşdemirBerna Gözbaşı
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