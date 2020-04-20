Galatasaray'ın transfer hamlesi Koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerin başında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklama da kulübün mali yönden zor durumda olduğunu dile getirmişti. Oyuncu satışı mali anlamda takımların önemli bir gelir kaynağıyken, Koronavirüs salgını bunun önüne geçti. Premier Lig ekibi'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıpetmek istediği oyuncuiçin talep edilen 10 milyon poundu gözden çıkardığı ancak Koronavirüsü nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. Brezilyalı solak stoper Ocak 2019' da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya transfer edilmişti.