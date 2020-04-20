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Galatasaray'ın transfer hamlesi Koronavirüs engeline takıldı.

Koronavirüsü salgını nedeni ile kulüpler maddi yönden zor duruma girdi, birçok kulüp futbolcularından maaşlarında indirime gitmesini talep etti. Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da ise piyango gibi bir transfer Koronavirüsü engeline takıldı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 23:20
Galatasaray'ın transfer hamlesi Koronavirüs engeline takıldı.

Galatasaray Koronavirüsü salgınından en çok etkilenen kulüplerin başında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklama da kulübün mali yönden zor durumda olduğunu dile getirmişti. Oyuncu satışı mali anlamda takımların önemli bir gelir kaynağıyken, Koronavirüs salgını bunun önüne geçti. Premier Lig ekibi Sheffield United'ın sezon sonu için Galatasaray'ın kapısını çalıp Transfer etmek istediği oyuncu Marcao için talep edilen 10 milyon poundu gözden çıkardığı ancak Koronavirüsü nedeniyle iptal olduğu öğrenildi. Brezilyalı solak stoper Ocak 2019' da Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon euro'ya transfer edilmişti.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferSheffield UnitedMarcao
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