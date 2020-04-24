Galatasaray'ın yıldızı Mariano gitmekmi? kalmakmı?

ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti Ülkemden uzaktayım ve ailemde geri dönmek istiyor,aslında bende geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerimin sözleşmenin uzatılıp uzatılmaması hakkında görüşmeleri devam ediyor. Şu anlık sadece bekliyoruz." dedi.

"Sözleşmem sezon sonu bitecek.

iddiaları hakkında konuşan, "Sözleşmem sezon sonu bitecek ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferim biraz daha kolaylaşacak, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.

Mariano, "Açıkcası bende geri dönmeyi düşünüyorum, evet ama ileride ne olacağını asla kestiremezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklifte gelebilir" diyerek sözlerini tamamladı.

33 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-kırmızı takım ile çıktığı 32 maçta 5 asist ile oynadı.