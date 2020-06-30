Galatasaray kaleci transferi için 3 isim belirledi!

Galatasaray’ın yıllarca kalesini koruyan Muslera’nın geçtiğimiz günlerde yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında Galatasaray kalesini emanet edecek kaleci arayışlarına başladı. Galatasaray’ın listesinde Cladio Bravo, Sergio Rico ve Stephane Ruffier bulunuyor.

Galatasaray’da Muslera’nın en az 6 ay sahalardan uzak kalması sonrasında Okan Kocuk formsuz olmasına rağmen Galatasaray kalesine geçti. Okan Kocuk’un formsuzluğu nedeni ile kaleci arayışına hız veren Galatasaray tabiri caizse 1 sezonluğuna “emanetçi” kaleci arayışına hız verdi. Galatasaray Şili’li Cladio Bravo, İspanyol Sergio Rico ve Fransız kaleci Stephane Ruffier’i listeye aldı.

Bravo sezon sonu serbest kalacak

Sergio Rico gündemde olan diğer kaleci

Galatasaray’ın kaleci konusunda ince eleyip sık dokumak isteyen Galatasaray’ın kadrosunda görmek isteyeceği ilk kaleci Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cladio Bravo bulunuyor. Bonservis sorunu olmayan Bravo’yu özellikle isteyen Galatasaray’da Bravo’nun menajeri ile temas kurulmuş durumda.

Bravo’yu transferin ilk sırasına koyan Galatasaray transferin gerçekleşmemesi durumunda başka isimlere de yönelmeye başladı. Yönelinen 2. Kaleci bonservisi Sevilla’da olan ve sezonu PSG’de kiralık olarak geçiren Sergio Rico bulunuyor. Sergio Rico’nun menajeri ile temasa geçildiği açıklanırken konu ile ilgili açıklama yapılmadı.

Son aday Stephane Ruffier

Kaleci arayışında son çare olarak da isim bekleyen Galatasaray kaleci olarak son olarak Saint Etienne’de forma giyen Stephane Ruffiers olduğu belirtildi. Galatasaray devam eden süreçte Bravo, Rico ve Ruffier isimlerinden bir tanesi ile anlaşmak istiyor.