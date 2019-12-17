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Galatasaray, Katar'a gidiyor! Takımın turnuva programı da netleşti

Sarı kırmızılı futbol takımımız Galatasaray, Katar'a gidiyor. Devre arasında kamp için Katar'da bulunacak olan takımın Doha'da düzenlenecek olan turnuva programı da netleşti.

17 Aralık 2019 Salı 17:55
Galatasaray, Katar'a gidiyor! Takımın turnuva programı da netleşti

Galatasaray yönetimine kısa bir süre önce Katar'da bir organizasyon firmasından şık bir teklif sunulmuştu. Tüm kamp masraflarının karşılanacağı bir kamp organizasyonu için davet alan Galatasaray, bu teklife olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Katar'ın başkentine devre arasında seyahat edecek olan takım, aynı zamanda Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan bir tunuvaya katılacak.

Büyük İsimlerle Buluşacaklar

Katar'da kampa davet edilen takımlar arasında Galatasaray'ın yanı sıra Ajax ve Club Brugge da yer alıyor. Burada takımlarla hazırlık maçı yapılacağı bilgisi de paylaşılırken, heyecan verici bir tunuva gerçekleştirilecek. 9 Ocak Perşembe günü Galatasaray ile Ajax Al Janoub Stadyumu'nda kozlarını paylaşacaklar. Ayrıca 11 Ocak Cumartesi günü ise Club Brugge ile Ajax arasında bir karşılaşma olacak. 

 

Son Güncelleme: 17.12.2019 17:55
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