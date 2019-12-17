Galatasaray, Katar'a gidiyor! Takımın turnuva programı da netleşti

Galatasaray yönetimine kısa bir süre önce Katar'da bir organizasyon firmasından şık bir teklif sunulmuştu. Tüm kamp masraflarının karşılanacağı bir kamp organizasyonu için davet alan Galatasaray, bu teklife olumlu yanıt verdi. Bu kapsamda Katar'ın başkentine devre arasında seyahat edecek olan takım, aynı zamanda Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek olan bir tunuvaya katılacak.

Katar'da kampa davet edilen takımlar arasında Galatasaray'ın yanı sıra Ajax ve Club Brugge da yer alıyor. Burada takımlarla hazırlık maçı yapılacağı bilgisi de paylaşılırken, heyecan verici bir tunuva gerçekleştirilecek. 9 Ocak Perşembe günü Galatasaray ile Ajax Al Janoub Stadyumu'nda kozlarını paylaşacaklar. Ayrıca 11 Ocak Cumartesi günü ise Club Brugge ile Ajax arasında bir karşılaşma olacak.