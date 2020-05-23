Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika Kristijan Lovric gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel'i elden çıkarmak isteyen Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun da sezon sonu takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol kanat arayışlarını hızlandırdı.
Galatasaray Kristijan Lovric' resmi teklifini yaptı
Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında genç ve maliyeti uygun isimleri transfer etmek var, Galatasaray'ın, gündeminde Gorica forması giyen Kristijan Lovric var.
YORUM EKLE
Popüler Haberler