Galatasaray Kristijan Lovric' resmi teklifini yaptı

Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika Kristijan Lovric gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel'i elden çıkarmak isteyen Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun da sezon sonu takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol kanat arayışlarını hızlandırdı.

Özellikle genç ve maliyeti uygun oyunculara yönelen Sarı Galatasaray, Hırvatistan'ın Gorica takımında gorma giyen Kristijan Lovric'i listesine almıştı. Takvim'de çıkan haberde Sarı - Kırmızılılar, ilk adımı attı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Gorica'ya 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.