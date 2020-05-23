Galatasaray Kristijan Lovric' resmi teklifini yaptı

Galatasaray'ın gelecek sezon planlamasında genç ve maliyeti uygun isimleri transfer etmek var, Galatasaray'ın, gündeminde Gorica forması giyen Kristijan Lovric var.

Galatasaray Kristijan Lovric' resmi teklifini yaptı
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Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son dakika Kristijan Lovric gelişmesi yaşanıyor. Ryan Babel'i elden çıkarmak isteyen Galatasaray, kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru'nun da sezon sonu takımdan ayrılacak olması nedeniyle sol kanat arayışlarını hızlandırdı.

Özellikle genç ve maliyeti uygun oyunculara yönelen Sarı Galatasaray, Hırvatistan'ın Gorica takımında gorma giyen Kristijan Lovric'i listesine almıştı. Takvim'de çıkan haberde Sarı - Kırmızılılar, ilk adımı attı ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu için Gorica'ya 2.5 milyon Euro bonservis teklif etti.


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