Galatasaray'lı Falcao'da son durum

Sakatlığı sebebi ile bir türlü istenilen seviyelere ulaşamayan Falcao'da son durum teknik heyeti sevindirdi.
13 Şubat 2020 Perşembe 16:30
Takımla birlikte antrenmana çıkan Falcao yenileme koşusu ve soğuma hareketlerine katıldı. Marcelo Saracchi, kendisi için özel hazırlanan dayanıkılığa bağlı antrenmanda takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray,Yeni Malatya maçının hazorlıklarına yarın saat 11.30 da tesislerde gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.
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