Galatasaray'lı Falcao'da son durum

Takımla birliktea çıkanyenileme koşusu ve soğuma hareketlerine katıldı. Marcelo Saracchi, kendisi için özel hazırlanan dayanıkılığa bağlı antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.,Yeni Malatya maçının hazorlıklarına yarın saat 11.30 da tesislerde gerçekleştireceği antrenman ile devam edecek.