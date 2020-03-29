Galatasaray'lı futbolculardan yardım kampanyası

Galatasaray'lı Seçık İnan, Ahmet Çalık ve Şener Özbayraklı,Koronavirüs salgını sebebi ile Sancaktepe'de bulunan bir hastaneye izolasyon malzemesi ve yatak yardımında bulundu.
29 Mart 2020 Pazar 14:41
Türkiye'yi ve Dünya'yı etkisi alan Koronavirüs salgını tedbirleri devam ederken yıldız futbolculardan destek kampanyaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı'nın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak ve izolasyon malzemesi desteğinde bulunacakları öğrenildi.
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