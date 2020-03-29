Galatasaray'lı futbolculardan yardım kampanyası

Türkiye'yi ve Dünya'yı etkisi alan Koronavirüs salgını tedbirleri devam ederken yıldız futbolculardan destek kampanyaları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuları Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Şener Özbayraklı'nın Şehit İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulacak yoğun bakım ünitesine yatak ve izolasyon malzemesi desteğinde bulunacakları öğrenildi.