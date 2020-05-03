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Galatasaray'lı yıldız oyuncu 'Galatasaray'da devam etmek istiyorum'

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan ve gelecek sezon için kadroda düşünülmediği konuşulan Jimmy Durmaz, geleceği hakkında İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

03 Mayıs 2020 Pazar 21:01
Galatasaray'lı yıldız oyuncu 'Galatasaray'da devam etmek istiyorum'

Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz, geleceğiyle ilgili İsveç basınına verdiği röportajda 
Sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamıyor olmasından ve sözleşmesinin sona ermesi hakkında yaptığı değerlendirmelerde, İsveçli orta saha, sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

"Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum"
Galatasaray'ın kadrosunun çok güçlü olduğunu ve forma için rakabetin yüksek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa'da birkaç yıl daha iyi seviyede oynayacağımı düşünüyorum. İsveç'e dönmekten ziyade Galatasaray'a odaklandım. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

"Fatih Terim'de benden memnun"
Teknik direktör Fatih Terim'e de övgüler yağdıran Jimmy Durmaz, "Fatih Terim ile çalışmak gerçekten harika. O da benden memnun. Tabi forma şansı bulamadığım dönemde takım o kadar iyi gitti ki, zengin bir kadroda bunlar olur ama Fatih Terim benim her zaman hazır olmamı istedi. Galatasaray'da mutluyum" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferJimmy DurmazFatih Terim
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