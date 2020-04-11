İstanbul 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
96471
ALTIN
362.706
DOLAR
6.6741
STERLİN
8.3376
EURO
7.3050

Galatasaray resmen duyurdu, Mariano'dan ayrılık açıklaması

Sarı kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu deneyimli oyuncusu Mariano, Fox Brazil'e özel açıklamalarda, "Planım Brezilya'ya dönmek, gerçekten geri dönmek istiyorum, ailem de benim gibi düşünüyor'' dedi

11 Nisan 2020 Cumartesi 13:47
Galatasaray resmen duyurdu, Mariano'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'da ayrılık haberleri dolaşmaya başladı, Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini belirtti.

Mariano transfer haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geleceek ile ilgili planım Brezilya'ya dönmek, Gerçekten geri dönmeyi de istiyorum ailem de bu kararımı destekliyor. Şu anda Galatasaray'da olmaktan keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zamanları geçiriyorum. Dört yıl daha oynayabilecek fiziksel yeterliliğe sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim, Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplerekapılarımı açık bırakıyorum." dedi

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferBrezilyaMariano
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye Sevilla ve İnter'den iki transfer birden
Fenerbahçe'ye Sevilla ve İnter'den iki transfer birden
Volkan Şen, Şenol Güneş babam gibi oldu
Volkan Şen, Şenol Güneş babam gibi oldu
Celtic'ten şok karar: Haziran ayına kadar ödeme yapılmayacak
Celtic'ten şok karar: Haziran ayına kadar ödeme yapılmayacak
Fenerbahçe'de Can Bartu için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'de Can Bartu için anlamlı mesaj
FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti
FİFA kokartlı Eski Hakem hayatını kaybetti
Falco'nun Türkiye macerası sona erecekmi?
Falco'nun Türkiye macerası sona erecekmi?

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 13 Nisan 2020 Pazartesi
Astrolog mesleği nedir, nasıl atrolog olunur?
Kelle paça çorbası faydaları nelerdir? Kelle paça nasıl yapılır?
Yeşil kartlı olanlara yapılan sosyal yardımlar nelerdir?
Diş teli fiyatları ne kadar oldu? SGK diş telini karşılıyor mu? Devlette ve özelde diş teli yaptırmanın maliyetleri
Virman nedir, nasıl yapılır? Virman yapma yöntemleri
Kuzey Yıldızı yeni bölüm var mı? 18 Nisan neden yok, yayınlanmıyor?
Torba yasasında ne var 2020? Yeni torba yasası maddeleri nelerdir? Koronavirüs salgını tedbirleri neler?
Yeni YouTube dizisi Camdan Cama konusu ve oyuncuları
Emanet dizisi ne zaman başlayacak? Kanal 7 Emanet dizisi konusu, oyuncuları
Ücretsiz maskeler nereden nasıl dağıtılacak? Ücretsiz maske alma şartları neler?
ATV Müge Anlı yeni bölüm neden yok? Müge Anlı’dan ne zaman başlayacak?
Evde maske nasıl yapılır? Videolu Evde maske dikimi ve yapımı tarifi
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri kimlerden oluşuyor? Kaç kişi, maaşları ne kadar
23 Nisan Çocuk Bayramı evlerde nasıl kutlanacak? TRT 23 Nisan etkinlikleri
Ferhat Göçer doktorluğa geri mi dönüyor?
Sokağa çıkma yasağında toplu taşımalardan hangileri çalışacak?
Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konukları belli oldu! 12 Nisan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
Ekmek hamuru nasıl yapılır, dolapta saklanır mı?
İstanbul Valiliği’nden, 13 Nisan'dan sonra İstanbul için alınan yeni koronavirüs tedbir kararları
Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasağı süresi uzatılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.