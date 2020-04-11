Galatasaray resmen duyurdu, Mariano'dan ayrılık açıklaması

Galatasaray'da ayrılık haberleri dolaşmaya başladı, Sarı kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Mariano, Fox Sports Brezilya'ya önemli açıklamalarda bulundu.

Adı sıkça ülkesinin takımlarıyla da anılan yıldız futbolcu, geleceğine dair yaptığı konuşmada Galatasaray'dan ayrılacağını ve Brezilya'ya gideceğini belirtti.

Mariano transfer haberleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Geleceek ile ilgili planım Brezilya'ya dönmek, Gerçekten geri dönmeyi de istiyorum ailem de bu kararımı destekliyor. Şu anda Galatasaray'da olmaktan keyif alıyorum. Son 10 maçta 5 asist yaptım ve bu Galatasaray'da geçirdiğim en iyi zamanları geçiriyorum. Dört yıl daha oynayabilecek fiziksel yeterliliğe sahibim. Brezilya'daki bazı kulüplerle görüştüm. Etik olmadığı için takım ismi vermeyeceğim, Sözleşmemin son dönemlerinde olduğu için benimle iletişime geçmek isteyen kulüplerekapılarımı açık bırakıyorum." dedi