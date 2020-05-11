Galatasaray ve Beşiktaş'a bir kötü haber de sponsorlardan

Beşiktaş'ın 7 yıldır forma göğüs sponsoru olan Vodafone ile birlikte Galatasaray'ın 1+1 yıllık anlaşma sağladığı Terra Pizza'nın, opsiyon haklarını kullanarak sözleşmelerini uzatmak istemedikleri öğrenildi.

Beşiktaş'ta 7 yıl aradan sonra yeni sponsor aranacak7 yıldır kara kartalın forma göğüs sponsoru olan Vodafone'un, 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak istemediği belirtildi.

Yaşanacak kaybın senelik 18 milyon lira gibi dev bir rakam olması sebebi ile yönetimin sponsor arayışlarına başladığı bildirildi.

Terra Pizza'da opsiyon istemiyor

Beşiktaş'tan sonra bir diğer kötü haber de Galatasaray'a geldi. 2019 yılında Galatasaray'ın 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza, opsiyon hakkını kullanmak istemediklerini yönetime bildirdi. Sarı- Kırmızılıların kaybı ise yıllık 20 milyon lira.