Galatasaray'a Diagne piyangosu: Nottingham Forest Mbaye Diagne'yi istiyor

Galatasaray’da Mbaye Diagne konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekibin gözden çıkardığı forvet oyuncusuna talipler artıyor. Son olarak çıkan haberlere göre Diagne’ye Nottingham Forest ve Watford’un talip olduğu iddia edildi.

"Mbage Diagne için Watford ve Nottingham Forest savaşıyor”

İddialara göre Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen forvet oyuncusunun takım aradığı ve geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Club Brugge’de de kalmak istemediği belirtildi.

Senegalli oyuncuya adadan talip çıktı. Nottingham Forest Mbaye Diagne’yi istiyor. Diagne’yi isteyen bir diğer ada temsilcisi de Watford oldu.

“Nottingham’a daha yakın”

Senegal basınında çıkan haberlere göre Diagne’nin Nottingham Forest forması giymek istediği belirtildi. Haberde şuanda İngiltere Championship’te bulunan kulübün Premier Lig’e yükselmek istediği ve forvet hattı içinde ilk adayının Diagne olduğu ifade ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 18:56