Galatasaray'a yıldız yağmuru!! 3 isim yolda

Gelecek sezon için başarılı bir yerli oyuncu kadrosu kurmak isteyen tecrübeli teknik adam, hedefindeki 3 milli yıldız için görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili görüşmelere başladı. Fatih Terim 3 yıldızla kendisi görüşerek transferi bitirmek istiyor.
Sarı - Kırmızılılar, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünükullanmayı planlıyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa zamanda başlatılacak. Fatih Terim bu transferlerde kendisi devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı belirtildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:07