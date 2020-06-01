Galatasaray'a yıldız yağmuru!! 3 isim yolda

Yeni sezon çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, Teknik direktör Fatih Terim, özellikle istediği ve görüşmeleri bizzat kendi yöneteceği 3 isimin Nuri Şahin, Enes Ünal ve Umut Meraş olduğu öğrenildi.

Galatasaray'a yıldız yağmuru!! 3 isim yolda
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Gelecek sezon için başarılı bir yerli oyuncu kadrosu kurmak isteyen tecrübeli teknik adam, hedefindeki 3 milli yıldız için görüşmelere başladı. Galatasaray yönetimi Enes Ünal, Umut Meraş ve Nuri Şahin'le ilgili görüşmelere başladı. Fatih Terim 3 yıldızla kendisi görüşerek transferi bitirmek istiyor.

Gelen bilgilerde yönetimin hemen çalışmalara başladığı öğrenildi. Yönetimin, Werder Bremen ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle iletişime geçerek ilk görüşmeyi tamamladı.

Sarı - Kırmızılılar, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünükullanmayı planlıyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa zamanda başlatılacak. Fatih Terim bu transferlerde kendisi devreye girerek 3 futbolcu ile görüşme yaptığı belirtildi. Umut Meraş'ın ismi Beşiktaş, Enes Ünal'in ismi F.Bahçe ile de anılıyor. 

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 14:07

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