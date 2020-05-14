Galatasaray'da Ahmed Musa Transferi ile ilgili kötü haber geldi!

Galatasaray’da transfer ile ilgili kötü haber geldi. Galatasaray yöneticilerinin açıklamasında kiralık olarak gelen ve takım bütçesinin bonservisini almak için yeterli olmadığı Onyekuru’nun yerine alınması planlanan Suudi Arabistan ekipleri Al-Nasr’da oynayan Ahmed Musa’nın 8 milyon bütçe ile alınamayacağı belirtildi.

Nijerya basını tarafından ortaya atılan iddia sonrasında Al-Nasr’da oynayan 27 yaşındaki ort saha oyuncusu Ahmed Musa’nın sezon sonunda Galatasaray’a transfer olacağı belirtilmişti. Galatasaray yöneticileri ise mali şartlar nedeni ile transferin yapılamayacağını açıkladı.

Al-Nasr ekibinde yıllık 8 milyon Euro alan şuan Galatasaray’da Falcao’nun bile 5 milyon Euro aldığını dile getiren Galatasaray Yöneticileri bu transferin mevut şartlarda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:47