Galatasaray'da Ahmed Musa Transferi ile ilgili kötü haber geldi!

Yabancı basından Al-Nasr forması giyen Ahmed Musa'nın Galatasaray ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilmişti. Konu ile ilgili pek çok taraftar araştırmalarına devam ederken Galatasaray yöneticilerinden beklenen haber geldi. İşte Galatasaraylı yöneticilerden Ahmed Musa ilgili yapılan açıklama.

Galatasaray'da Ahmed Musa Transferi ile ilgili kötü haber geldi!
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Galatasaray’da transfer ile ilgili kötü haber geldi. Galatasaray yöneticilerinin açıklamasında kiralık olarak gelen ve takım bütçesinin bonservisini almak için yeterli olmadığı Onyekuru’nun yerine alınması planlanan Suudi Arabistan ekipleri Al-Nasr’da oynayan Ahmed Musa’nın  8 milyon bütçe ile alınamayacağı belirtildi.

Nijerya basını tarafından ortaya atılan iddia sonrasında Al-Nasr’da oynayan 27 yaşındaki ort saha oyuncusu Ahmed Musa’nın sezon sonunda Galatasaray’a transfer olacağı belirtilmişti. Galatasaray yöneticileri ise mali şartlar nedeni ile transferin yapılamayacağını açıkladı.

Al-Nasr ekibinde yıllık 8 milyon Euro alan şuan Galatasaray’da Falcao’nun bile 5 milyon Euro aldığını dile getiren Galatasaray Yöneticileri bu transferin mevut şartlarda gerçekleşmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:47

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