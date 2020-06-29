Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi tehlikesi devam ediyor!

Son 2 sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da maddi imkansızlıklar devam ediyor. Şampiyonluktan uzaklaşarak da maddi zorluklarını gelecek sezonda %10 azaltmayı düşünen Galatasaray takı bütçesinde daralmaya gitmeye karar veriyor. Başta Falcao olmak üzere takımda ki yıldızların durumları tartışılmaya açıldı.

Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrasında Gazişehir FK karşısında son dakikada 2 puan bırakan Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük bir darbe aldı. Sezonun bitimine 6 hafta kalırken zirveden uzaklaşan Galatasaray Şampiyonlar ligine gidilememesi durumunda fatura çok ağır olacak.

70 milyon Euroluk bütçesi ile şampiyon olsa bile takımın ödemelerini %10 düşürmek isteyen Galatasaray pandemi sonrasında da radikal kararlar alacağı biliniyor.

Şampiyonlar Ligi’ne gidilememesi durumunda tasarruf yapılması gerektiğine karar veren Galatsaray’da devler ligine gidilememesi durumunda 250-300 milyon TL’lik bir zarar olacağı aktarıldı. Devler ligine gidilememesi durumunda sponsorlar, store ve tribün gelirlerinde de ciddi düşüş olacağı düşünülünce ekonomik zorluklar katlanarak artacak deniliyor.

Bunların yaşanması durumunda takım bütçesi 70 milyondan 40-45 milyona düşülmesi planlanıyor. Takım bütçesinin düşürülmesinden en fazla etkilenecek isimler ise yıldızlar olacaktır. Galatasaray’da primler ve ödemeler ile yılık maliyeti 7 milyon Euro olan Radamel Falcao ilk planda gönderilmesi düşünülen oyuncu.

Öte yandan primler ve ödemeler ile yıllık 4.5 milyon Euro alan Feghouli ve 4 milyon Euro alan Belhanda’da takımda ilerleyen süreçlerde sıkıntı yaşayacak oyuncular olarak gösteriliyor. Galatasaray’ın devler ligine gidememesi durumunda ise bu yıldızlar yüksek maliyetleri ile kulüp bütçesini zorlayacak.

Galatasaraylı yöneticilerin açıklamalarına bakıldığında yaşadığı 2 sezon şampiyonluk sonrasında bunu devam ettiremeyen Galatasaray’ın aynı durumdan muzdarip olarak ciddi maddi zorluklar yaşayan Beşiktaş’ın durumuna düşmek istemediği açıklandı.

Yöneticilerin açıklamalarında Başakşehir maçı ile birlikte 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalanarak en azından Şampiyonlar Ligi’ne gitmek istiyor.