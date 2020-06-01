Galatasaray kulübü tarafından yapılan açıklama; "Kulübümüzün, 1986-1987 sezonu sonunda hakm ederek şampiyon olmuştur. Kazandığı kupanın, kendilerine ait olduğunu söyleyen ve kulüplerine verilmesi gerektiğini düşündükleri için müracaatta bulunduklarını söyleyen Siyah - Beyazlı kulübün Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'nin ifadeleri tam anlamıyla talihsizliktir." sözlerini kullanıldı.Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 21:24
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye sert yanıt
Ahmet Nur Çebi'nin 1986-1987 sezonu için kendilerinin şampiyon ilan edilmesi gerektiği yönünde yapmış olduğu açıklamanın ardından Galatasaray Kulübünden, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye cevap gecikmedi.
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