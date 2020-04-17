Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de hedefine Sangare'yi aldı

Fraport -TAV Antalyaspor’da forma giyen sağ bek Nazım Sangare’ye Galatasaray sonrasında şimdiyse Fenerbahçe talip olmuştur. Süper Lig’in iki ezeli rakibi Sangare’yi transfer edebilmek için yarışacaklar. Akdeniz kulübü 26 yaşındaki Sangare’nin transferine izin verileceğini açıklayınca futbol dünyası da hareketlenmiş oldu.

Sangare’nin uzunca bir süredir ilgilendiği bilinen Galatasaray’a transferi beklenmekteyken transfer etmek isteyen takımlar içerisinde Fenerbahçe’de girmiştir. Sağ bekte Gökhan Gönül’den sonra sorunları bitmek bilmeyen Fenerbahçe, Nazım Sangare transferi için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Antalyaspor’da 2 yıllık daha sözleşmesi olan sağ bek için Akdeniz ekibine Alper Potuk ile para teklif edeceği öğrenildi.

Fenerbahçe’ye gitme ihtimali daha yüksek

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un iş ortaklığı sebebiyle 26 yaşındaki sağ bekin sarı lacivertli kulübe gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürülüyor.