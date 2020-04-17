Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de hedefine Sangare'yi aldı

Fraport -TAV Antalyaspor’da forma giyen sağ bek Nazım Sangare’ye Galatasaray sonrasında şimdiyse Fenerbahçe talip olmuştur. Süper Lig’in iki ezeli rakibi Sangare’yi transfer edebilmek için yarışacaklar. Akdeniz kulübü 26 yaşındaki Sangare’nin transferine izin verileceğini açıklayınca futbol dünyası da hareketlenmiş oldu.
Fenerbahçe’nin Antalyaspor’da 2 yıllık daha sözleşmesi olan sağ bek için Akdeniz ekibine Alper Potuk ile para teklif edeceği öğrenildi.
Fenerbahçe’ye gitme ihtimali daha yüksek
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un iş ortaklığı sebebiyle 26 yaşındaki sağ bekin sarı lacivertli kulübe gitme ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürülüyor.
Son Güncelleme: 17.04.2020 14:17