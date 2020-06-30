Galatasaray’ın genç oyuncusu Emin Bayram’dan önemli açıklamalar

Süper Lig’in 29. Haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelen Galatasaray 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Lemina’nın sakatlanması sonrasında 53. Dakikada oyuna dahil olan genç oyuncu Emin Bayram maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sırasında gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerinde toplayan Emin Bayram, Fatih Terim’e kendisine forma şansı verdiği için teşekkür etti.

17 yaşındaki genç oyuncu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

‘‘İlk oyuna girdiğimde heyecanlıydım ama sonrasında tempoya ayak uydurmaya çalıştım. Yıllardır Galatasaray altyapısındayım. Her oyuncu gibi benim de hayalimdi oynamak. Fatih Terim'e bana şans verdiği için teşekkür ediyorum. Bundan sonra devamı gelecek inşallah’’

Emin Bayram kendi mevkisinde oynayan Van Dijk, Ozan Kabak ve Sergio Ramos’u seyrettiğini aktardı. Ozan Kabak’ı kendisine önek aldığını ifade etti.

Ayrıca Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise genç oyuncu hakkında ‘‘Doğru zamanda bir genci koymak önemli, geçen hafta oynatmadım. Olağanüstü oynadı. Hava topunda en iyi takımlardan birine 6 topun 4'ünü kazandı. Kazanamadık ama Emin için mutluyum’’ dedi.