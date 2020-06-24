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Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e talipler artıyor!

2015 yılında Galatasaray Alt Yapısından A takıma alınan Yunus Akgün çıktığı maçlarda gösterdiği performans ile pek çok büyük kulübün dikkatini çekmişti. İtalya basınında yer alan haberlere göre İtalyan devlerinden Fiorentina ve genç kadrosu ile dikkat çeken Verona ekipleri de Yunus Akgün ile ilgilendiğini açıkladı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 22:37
Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'e talipler artıyor!
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Galatasaraylı taraftar tarafından gelecek için büyük umutlar beslediği 19 yaşında ki genç oyuncu Yunus Akgün için İtalya’dan taliplerin ardı arkası kesilmiyor. İtalya basınında Calciomercato’nun basın açıklamalarına göre Yunus Akgün için en büyük talipleri arasında Fiorentina ve Verona olduğu belirtildi.


Geçtiğimiz aylarda Roma, Lazio, Parma ve Cagliari takımları tarafından takip edilen 19 yaşındaki Yunus Akgün potansiyeli yüksek olarak açıklanmıştı. Yapılan açıklamalar sonrasında ise Verona ve Fiorentina’da Akgün’ü takip etmeye başladı.

19 yaşında ki sağ kanat oyuncusu Yunus Akgün 2015 senesinde Galatasaray alt yapısından A takıma alınmıştı. Çocuklu yaşlarda kalp ritmi sorunları yaşayan ancak sonrasında yapılan tetkiklerle futbol oynamasında bir sorun görülmeyen Akgün Galatasaray A takıma çıktığı ilk zamanlarda Roma’nın dikkatini çekmişti.


Son Güncelleme: 24.06.2020 22:37
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