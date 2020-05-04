Galatasaray’ın Hollandalı oyuncusundan itiraf; Gerçek Babel'i gösteremedim!

Daha önce Beşiktaş Spoe kulubünde oynayan ve daha sonra Fulham'a transferi gerçekleştirilen Hollandalı asıılı futbolcu Ryan Babel, bir süre burada top koşturduktan sonra tekrar Türkiye'ye geldi ve Galatasaray'la sözleşme imzaladı. Bedelsiz olarak sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna dahil olan 33 yaşındaki Babel, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamadı ve sezon sonunda kiralık olarak kendi ülkesinin ekiplerinden biri olan Ajax'a gönderildi.

Ajax ile anlaşması bittikten sonra Galatasaray'a tekrar dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda basınından De Telegraaf'a konuştu ve burada önemli açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü ile daha 2 yıl daha sözleşmesi olduğunu söyleyen Ryan Babel, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim..." yanıtını vererek belirziliğini koruyan sorulara son noktayı koymuş oldu.

Ryan Bebel verdiği röportajında, "Ajax ile kiralık sözleşmem sona erdiğinde Galatasaray'a geri döneceğim. Ayrıca, 2021 yazında düzenlenecek EURO 2020'de formda giymek ve kadroda olmak istiyorum. Turnuvada yer alabilmek için sürekli oynamam gerekiyor. Galatasaray'da ne kadar değerli olduğumu göstereceğim. Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edebilmek için çok çalışmalı ve kendimi göstermeliyim" ifadelerini kullanarak dönüşünde daha iyi bir Bebel'in görüleceğininin de sinyallerini verdi.

Kiralık olarak gittiği Ajax'ta beklenilen performansı sergileyemediğini söyleyen Babel, "Ajax taraftarlarına gerçek Ryan Babel'i gösteremedim. Futbolda, son maçta ne kadar iyiysen o kadar iyisindir. Bir kez daha benim için 'çok kötü' yorumları yapılmaya başlandı. Bu durum utanç verici. Son maçlardaki performansımla hafızalarda yanlış imaj bıraktım ama bunu değiştireceğim" dedi ve başkalarının yaptığı gibi kendisini de eleştirdiğini kaydederek konuşmasına şöyle devam etti:

"Galatasaray'a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim. Ajax'ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sezonun ilk yarısında da takım zorlanmış. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi"

Türkiye'nin de içinde bulunduğu koronavirüs salgınından dolayı sözleşmesinde belirsizlikler olduğunu belirten Babel, "1 Haziran'da kiralık sözleşmem bitiyor. Galatasaray da razı olursa Ajax'ta antrenmanlara devam etmek isterim. Sürekli fit kalmak istiyorum. Ne yazık ki bu şartlarda pek mümkün olmuyor. Bu nedenle sürekli ekstra çalışmalar yapıyorum. Fizyoterapistimle sürekli görüşüyorum ve her gün sağlıklı yemekler yiyorum" diye konuştu.