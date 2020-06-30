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Galatasaray'ın yeni kalecisi Renan Riberio!

Muslera'nın sakatlığı sonrasında kaleci arayışına hız veren Galatasaray yönetiminden beklenmeyen bir isim ile anlaşmaya yakın olduğu anlaşıldı. Sporting'in forma şansı bulamayan deneyimli kalecisi Renan Riberio ile anlaşmaya çok yakın odluğu belirtildi.

30 Haziran 2020 Salı 03:33
Galatasaray'ın yeni kalecisi Renan Riberio!
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Galatasaray’ın file bekçisi Fenando Muslera’nın Rizespor maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrasında Galatasaray yönetimi kaleci transferine hız kazandırdı. Geçtiğimiz günlerde 3 isimle ilgilendiğini açıklarken yönetimden beklemeyen bir isim ile anlaşıldığı aktarıldı.


Bonservisi Portekiz ekiplerinden Sporting’te bulunan kaleci Renan Riberio’nun transferi konusunda iki tarafın anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sakatlığı sonrasında 6 ay sahalardan uzak kalacak olan Fenando Muslera’nın yerine Renan Riberio ile anlaşmaya çok yakın. A Bola tarafından yayınlanan habere göre Renan’ın Sporting’de oynama şansının azaldığı bu günlerde transfere sıcak baktığı da açıklananlar arasında yerine aldı. Ocak 2019’da 1.1 milyon Euro karşılığında Estoril’den Sporting2e transfer olan tecrübeli kaleci şu günlerde Luis Maximiano’nun gerisinde kalarak maçlara çıkamamaktan hoşnut olmadığını belirtti.

30 yaşında ki kalecinin Galatasaray’ın teklifine sıcak baktığı aktarılırken Sporting yönetimi kadroda düşünülmeyen kaleci için 3 milyon Euro bonservis isterken Galatasaray’ın nasıl bir teklif yapacağı ile herhangi bir açıklama yapılmadı.

 


Son Güncelleme: 30.06.2020 03:33
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