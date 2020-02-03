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Galatasaraylı Adem Büyük attığı gol sonrasında Metin Oktay’ı andı!

Galatasaray ile Kayserispor bu akşam Türk Telekom Arena’da karşı karşıya geldi. Galatasaraylı Adem Büyük attığı gol sonrasında Metin Oktay’ı andı! Adem Büyük’ün bu gol sevinci tribünler tarafından alkışlandı…

03 Şubat 2020 Pazartesi 11:46
Galatasaraylı Adem Büyük attığı gol sonrasında Metin Oktay’ı andı!

Galatasaray ile Kayserispor arasında bu akşam gerçekleşen mücadelede ev sahibi ekip Galatasaray’ın oyuncuların Adem Büyük maçın henüz 5. Dakikasında skor elde etmeyi başardı. Adem Büyük erken bulduğu golün ardından sevincini Taçsız Kral Metin Oktay’ın selamını vererek yaşadı.

Süper Lig’in 20. Haftasında Kayserispor’u evinde ağırlayan Galatasaray maçın henüz 5. Dakikasında Adem Büyük’ün attığı gol ile öne geçti. Adem Büyük golünü atması sonrasında Metin Oktay’ın doğum gününe istinaden Taçsız Kral Metin Oktay selamı vererek sevincini yaşadı.

Gomis de Paylaşım Yaptı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal Saudi FC forması giyen, daha önceden Galatasaray formasını terletmiş Bafetimbi Gomis de Metin Oktay’ın doğum gününü kutlamayı unutmadı. Gomis’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şu şekildeydi.

"Saygıdeğer sporcu, büyük Galatasaraylı Metin Oktay, doğum günün kutlu olsun. Senin yolunda parçalı formayla yürümek büyük bir zevkti. Bıraktığın güzel miras için sana teşekkür ederim"

Gomis’in bu paylaşımı pek çok taraftar tarafından takdir topladı ve beğeni aldı.

Son Güncelleme: 03.02.2020 11:46
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