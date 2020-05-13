Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu!

Büyük umutlarla Galatasaray’a gelen ancak istediklerine yapamadan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne’nin yeni takımı resmen belli oldu. Club Brugge’ye kiralandıktan sonra kariyerine kötü başlayan ve kısa sürede takımda istenmeyen oyuncu olan Diagne’nin gözden düşmesini sağlayan olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında PSG’ye karşı 1-0 geride olan Club Brugge’nin penaltı kazanması ve penaltı kullanan oyuncu Diagne olmamasına rağmen ısrarla penaltıyı kullanması ve gole çevirememesi gösterilmişti.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden attığı fotoğrafta İngiliz Premier Lig ekiplerinden Nottingham’ transfer olacağı anlaşılan Diagne’nin yeni adresi hiç beklenmedik bir takım oldu.
Nottingham transferi erteledi
Watford ile anlaşma kapıda
İngiltere Championship ekiplerinden Nottigham Forest ekibinin büyük istekleri olmasına karşın Premier Lig’te oynamayı tercih eden Mbaye Diagne Watford ile anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansı için Diagne’yiisteyen Watford transferi gerçekleştirmek için Galatasaray’ın kapısını çaldı.Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020, 23:27