Galatasaraylı Mbaye Diagne'nin yeni adresi belli oldu!

Büyük umutlarla Galatasaray’a gelen ancak istediklerine yapamadan kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne’nin yeni takımı resmen belli oldu. Club Brugge’ye kiralandıktan sonra kariyerine kötü başlayan ve kısa sürede takımda istenmeyen oyuncu olan Diagne’nin gözden düşmesini sağlayan olan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında PSG’ye karşı 1-0 geride olan Club Brugge’nin penaltı kazanması ve penaltı kullanan oyuncu Diagne olmamasına rağmen ısrarla penaltıyı kullanması ve gole çevirememesi gösterilmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden attığı fotoğrafta İngiliz Premier Lig ekiplerinden Nottingham’ transfer olacağı anlaşılan Diagne’nin yeni adresi hiç beklenmedik bir takım oldu.

Nottingham transferi erteledi

Watford ile anlaşma kapıda

Nottingham ile transfer söylentileri günden güne artan ve sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla transferin kesinliğini gösteren Diagne daha sonrasında anlaşma sağlayamadığını belirtti. İngiliz Championship ekiplerinden Watford’un ise kendisi ile ilgilendiğini ve transferin yakın olduğunu duyurdu.

İngiltere Championship ekiplerinden Nottigham Forest ekibinin büyük istekleri olmasına karşın Premier Lig’te oynamayı tercih eden Mbaye Diagne Watford ile anlaşmasının çok yakın olduğunu belirtti. 2018-2019 sezonunda gösterdiği performansı için Diagne’yiisteyen Watford transferi gerçekleştirmek için Galatasaray’ın kapısını çaldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2020, 22:41