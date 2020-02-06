Galatasray'da yabancı oyuncu sıkıtısı devam ediyor

Galatasaray'da sakatlıkların iyileşmesi halinde kadroda 14 yabancı oyuncu olacak bu durumda yabancı sınırlamasına göre kadroda 12 yabancı bulundurma hakkı olması sebebi ile 2 oyuncusunue çıkarmak zorunda olan Galatsaray'da tribüne çıkacak isimler belli oldu.Tribünde olma ihtimali en yüksek oyuncularveolarak düşünülüyor.