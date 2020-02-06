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Galatasray'da yabancı oyuncu sıkıtısı devam ediyor

Galatasaray ara transfer sezonunda elindeki oyuncuları gönderme konusunda planlarını gerçekleştiremeyince kadrodan iki isim tribüne çıkacak

06 Şubat 2020 Perşembe 10:30
Galatasray'da yabancı oyuncu sıkıtısı devam ediyor

Galatasaray'da sakatlıkların iyileşmesi halinde kadroda 14 yabancı oyuncu olacak bu durumda yabancı sınırlamasına göre kadroda 12 yabancı bulundurma hakkı olması sebebi ile  2 oyuncusunu tribüne çıkarmak zorunda olan Galatsaray'da tribüne çıkacak isimler belli oldu.Tribünde olma ihtimali en yüksek oyuncular Andone ve Belhanda olarak düşünülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Fatih TerimBelhandaGatasarayTribünANdone
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