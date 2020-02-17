Galatsaray taraftarının Şener Özbayraklı isyanı

Maçın ilk yarısında yaptığı hatalar ilein ve tarftarların tepkisini çeken, savunmada ve hücümda etkisiz kalınca ikinci yarıda yenini Martin Lennis'e bıraktı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isim olan Şener'e tepkiler devam etti, Linnes'te sağ bek mevkisinde Bifouma karşısında zorlansada Şener'den iyi performans sergiledi.