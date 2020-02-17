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Galatsaray taraftarının Şener Özbayraklı isyanı

Süper lig'in 22. haftasında Yeni Malatya ile karşılaşan Galatsaray'da, Marianonun sakatlığı sonrası Şener Özbayraklı ilk 11'de başladı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:31
Galatsaray taraftarının Şener Özbayraklı isyanı

Maçın ilk yarısında yaptığı hatalar ile Fatih Terimin ve tarftarların tepkisini çeken Şener Özbayraklı, savunmada ve hücümda etkisiz kalınca ikinci yarıda yenini Martin Lennis'e  bıraktı. Sosyal medyada da en çok konuşulan isim olan Şener'e tepkiler devam etti, Linnes'te sağ bek mevkisinde Bifouma karşısında zorlansada Şener'den iyi performans sergiledi.
 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayYeni MalatyasporFatih TerimŞener Özbayraklı
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