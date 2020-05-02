Gareth Bale ''MLS ilgimi çekiyor''

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olarak katılan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi her geçen gün artan bir lig. Son zamanlarda daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak isteyeceğini düşünüyorum. MLS'de oynama fikri benimde ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı.
Son zamanlarda Real Madrid'deki performansı tartışma konusu haline gelen Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.