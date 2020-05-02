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Gareth Bale ''MLS ilgimi çekiyor''

La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Amerikan Birinci Futbol Ligi'nin (MLS) ilgisini çektiğini ve orada oynayabileceğini söyledi.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 16:20
Gareth Bale ''MLS ilgimi çekiyor''

"The Hat-Trick" isimli podcast yayınına konuk olarak katılan Bale, "MLS, son yıllarda gözde olan ve popülaritesi  her geçen gün artan bir lig. Son zamanlarda daha fazla futbolcunun ABD'de futbol oynamak isteyeceğini düşünüyorum. MLS'de oynama fikri benimde ilgimi çekiyor. Tatillerde Los Angeles'a gitmeyi de seviyorum." ifadelerini kullandı.

ABD futbolunun her gün daha da gelişiyor olmasına dikkati çeken 30 yaşındaki Bale, "MLS'i gerçekten seviyorum. Yıllardır büyüyerek gelişiyor. ABD'ye sezon öncesi kamplarına gittiğimizde zor maçlar oynuyoruz. Standartlar gitgide yükseliyor. Kulüpler, tesisler ve statlar gelişmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Son zamanlarda Real Madrid'deki performansı tartışma konusu haline gelen Bale, İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 12 Mart'ta ertelenen sezonda 14 maça çıktı ve 2 gol attı.

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