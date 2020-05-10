Garry Rodriques, ayrılık açıklamasını sosyal medya'dan yaptı

Garry Rodrigues, şahsihesabından yaptığı açıklamada, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe’den ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı gibi herhangi bir görüşmem de olmadı. Bu kulübe hizmet vermekten son derece mutlu ve memnunum. Kalan maçları da en iyi şekilde tamamlayarak, yeni sezona tamamen hazır olmaktan başka bir düşüncem yok. Sürekli yalan haberlerle hem kulübümü hem beni zor duruma sokmanızdan bıktım. Lütfen artık bundan vazgeçin." dedi.