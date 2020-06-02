Gazi Koşusu ne zaman ? TJK'dan açıklama geldi

TJK, düzenleme yaptığı 2020 yılı takviminin ayrıntılarını açıkladı.

TJK'nin belirttiği programda yarışlar, 10 Haziran'da Orhan Meker Serbest Handikapı ile start veriyor, heyecanla beklenen Gazi Koşusu'nun ise 30 Ağustos'ta koşulacak. Gazi Koşusu'nun belirlenen eski tarihi 28 Haziran'dı

Türkiye Jokey Kulübü'nün pramında olan 428 yarış gününün olduğu 2020 yılı yenilenmiş yarış programını da açıkladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana her sene koşulan ve Türk yarışçılığının en önemli koşusu olan Gazi Koşusu için 3 yaşlı safkan İngiliz tayları 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 94. kez piste çıkacak.

Belirlenen programda. TBMM Koşusu 4 Temmuz'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Koşusu 25 Temmuz'da, Uluslararası Yarış Festivali 24 ve 25 Ekim'de, Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Koşuları ise 14 Kasım tarihlerinde koşulacak.

Koşular 14 Kasım'da yapılacak Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı Kupası ile son bulacak.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 15:46