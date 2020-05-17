Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, kendimi 10.kattan atarım

Romen çalıştırıcı “14 gün karantinada geçirdiği günlerin ardından liglerin yeniden başlamayacağı döylenirse kendimi 10. kattan aşağı atarım” dedi.

Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, kendimi 10.kattan atarım
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Koronavirüs salgınının yayılmaya başaladığı günlerin hemen başlarında özel uçakla ülkesine giden gündemden düşmeyen Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'dan ilginç akıçlamalar geldi.

Romen gazeteci Emanuel Roşu’ya röportaj veren Sumudica dikkat çeken ifadeler kullandı.

Liglerin yeniden başlatılmasını çok istediğini söyleyen Sumudica “Romanya’dan Türkiye’ye geri geldim. 14 gün karantina sürem devam ediyor. 14 gün karantinada kaldıktan sonra liglerin yeniden başlatılmayacağını söylerlerse kendimi 10. kattan aşağı atarım” ifadelerini kullandı.

Sumudica, iki gün önce yaptığı açıklamada da Türkiye’ye dönerek sağlığını riske attığını dile getirmişti.


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