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Gaziantep FK'dan son dakika atağı

Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmasında Maxim 90+15'de kullandığı penaltı ile maçın adamı oldu. Son dakika golü ile takımına beraberliği getiren Maxim ''Kutlanacak bir şey yok'' şeklinde açıklama yaptı.

22 Haziran 2020 Pazartesi 16:15
Gaziantep FK'dan son dakika atağı
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Gaziantep FK ve Galatasaray karşılaşması koronavirüs tedbirleri gereği seyircisiz oynandı. Karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını Gaziantep FK takımına avantaj olarak gören Maxim açıklama yaptı. 

90+15'de gol

Karşılaşmanın uzatmalar kısmında ani bir atak ile 90+15'de penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakalan Gaziantep FK eve 1 puanla döndü. Son dakika golü ile takımına 1 puanı kazandıran Maxim ise takım arkadaşı olan Kayode'nin attığı daha sonrasında iptal olan golü tamamladığını dile getirdi. Karşılaşmada rakibin üzerine gittiklerini ve baskı kurduklarını söyleyen Maxim kazandıkları 1 puanın Galatasaray takımına karşı kazanılmış olduğu için anlam bulduğunu, özellikle de takımına 1 puanı kendisinin getirmiş olduğu hissinin daha tatmin edici olduğunu söyledi. Maxim yaptığı açıklamada maçın seyircili oynanması halinde Galatasaray taraftarının desteğinin Gaziantep FK takımını zorlayabileceğini de söylemeyi ihmal etmedi. 


Son Güncelleme: 22.06.2020 16:15
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