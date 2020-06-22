Gaziantep FK'dan son dakika atağı

90+15'de gol

Gaziantep FK ve Galatasaray karşılaşması koronavirüs tedbirleri gereği seyircisiz oynandı. Karşılaşmanın seyircisiz oynanmasını Gaziantep FK takımına avantaj olarak gören Maxim açıklama yaptı.

Karşılaşmanın uzatmalar kısmında ani bir atak ile 90+15'de penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakalan Gaziantep FK eve 1 puanla döndü. Son dakika golü ile takımına 1 puanı kazandıran Maxim ise takım arkadaşı olan Kayode'nin attığı daha sonrasında iptal olan golü tamamladığını dile getirdi. Karşılaşmada rakibin üzerine gittiklerini ve baskı kurduklarını söyleyen Maxim kazandıkları 1 puanın Galatasaray takımına karşı kazanılmış olduğu için anlam bulduğunu, özellikle de takımına 1 puanı kendisinin getirmiş olduğu hissinin daha tatmin edici olduğunu söyledi. Maxim yaptığı açıklamada maçın seyircili oynanması halinde Galatasaray taraftarının desteğinin Gaziantep FK takımını zorlayabileceğini de söylemeyi ihmal etmedi.