Gaziantep FK'dan son dakika atağı

90+15'de gol
Karşılaşmanın uzatmalar kısmında ani bir atak ile 90+15'de penaltıdan attığı gol ile beraberliği yakalan Gaziantep FK eve 1 puanla döndü. Son dakika golü ile takımına 1 puanı kazandıran Maxim ise takım arkadaşı olan Kayode'nin attığı daha sonrasında iptal olan golü tamamladığını dile getirdi. Karşılaşmada rakibin üzerine gittiklerini ve baskı kurduklarını söyleyen Maxim kazandıkları 1 puanın Galatasaray takımına karşı kazanılmış olduğu için anlam bulduğunu, özellikle de takımına 1 puanı kendisinin getirmiş olduğu hissinin daha tatmin edici olduğunu söyledi. Maxim yaptığı açıklamada maçın seyircili oynanması halinde Galatasaray taraftarının desteğinin Gaziantep FK takımını zorlayabileceğini de söylemeyi ihmal etmedi.