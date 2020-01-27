Geleceğin yıldız adayı Gianna Bryant deniliyordu

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında helikopterin içinde kızı Gianna'da bulunuyordu.
27 Ocak 2020 Pazartesi 09:25
Yaşanan helikopterkazasında babasıyla seyehat eden Gianna Bryant babasının iziniden devam etmek istiyor ve basketbolu çok seven ve basketboldaki yeteneği sebebi ile geleceğin yıldızı olarak görülen Gianna Bryant, NBA maçı izlemek için bindiği helikopterin kaza yapması sonucu babası Kobe Bryant ile birlikte hayatını kaybetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.