Geleceğin yıldız adayı Gianna Bryant deniliyordu

Yaşanannda babasıyla seyehat edenbabasının iziniden devam etmek istiyor ve basketbolu çok seven ve basketboldaki yeteneği sebebi ile geleceğin yıldızı olarak görülen Gianna Bryant,maçı izlemek için bindiği helikopterin kaza yapması sonucu babasıile birlikte hayatını kaybetti.