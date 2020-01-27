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Geleceğin yıldız adayı Gianna Bryant deniliyordu

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında helikopterin içinde kızı Gianna'da bulunuyordu.

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:25
Geleceğin yıldız adayı Gianna Bryant deniliyordu

Yaşanan helikopter kazasında babasıyla seyehat eden Gianna Bryant babasının iziniden devam etmek istiyor ve basketbolu çok seven ve basketboldaki yeteneği sebebi ile geleceğin yıldızı olarak görülen Gianna Bryant, NBA maçı izlemek için bindiği helikopterin kaza yapması sonucu babası Kobe Bryant ile birlikte hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 27.01.2020 09:27
Anahtar Kelimeler:
Kobe BryantNbaGianna BryantHelikopterKazası
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