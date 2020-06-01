Genç gurbetçi'ye teklif yağıyor

Alman milli takımındanda teklif aldı

İçinde bulunduğumuz sezonda Werder Bremen forması altında 20 maça çıkarak 22 gol ve 12 de asisti yapan genç oyuncuyu İtalyan kulüpleri takip ediyor. Hücum yönünde katkı sağlayan kanatlarda ve forvet mevkisinde forma giyerek gol yollarında katkı sağlayabilen oyunuyla dikkatleri üzerine toplayan Dinkçi’yi Juventus transfer etmek istiyor. Almanya’dan Stuttgart, Hollanda’dan ise Feyenoord'unda genç oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer kulüpler olduğu öğrenildi.

18 yaşında olan futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı’nın teknik direktörü Manuel Baum’un kesinlikle kadroda olmasını istediği genç oyuncunun Almanya milli takım formasını giymesi için devamlı irtibat halinde olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:17