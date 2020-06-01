Genç gurbetçi'ye teklif yağıyor

Werder Bremen’de U-19 takımının formasını giyen Eren Dinkçi'ye teklif yağmaya devam ediyor son olarak Juventus ve İnter devrede olduğu öğrenildi.

Genç gurbetçi'ye teklif yağıyor
    Abone Ol:

İçinde bulunduğumuz sezonda Werder Bremen forması altında 20 maça çıkarak 22 gol ve 12 de asisti yapan genç oyuncuyu İtalyan kulüpleri takip ediyor. Hücum yönünde katkı sağlayan kanatlarda ve forvet mevkisinde forma giyerek gol yollarında  katkı sağlayabilen oyunuyla dikkatleri üzerine toplayan Dinkçi’yi Juventus transfer etmek istiyor. Almanya’dan Stuttgart, Hollanda’dan ise Feyenoord'unda genç oyuncuyu transfer etmek isteyen diğer kulüpler olduğu öğrenildi.

Alman milli takımındanda teklif aldı

18 yaşında olan futbolu için Almanya U-20 Milli Takımı’nın teknik direktörü Manuel Baum’un kesinlikle kadroda olmasını istediği genç oyuncunun Almanya milli takım formasını giymesi için devamlı irtibat halinde olduğu belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2020, 16:17

YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 1 Haziran 2020 Pazartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Günlük Burç Yorumları 31 Mayıs 2020 Pazar Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Sürekli engelli raporu nedir, nasıl alınır? Sürekli engelli raporu yenilemeye gerek var mı?
Cilt alt tonu nedir, nasıl belirlenir? Cilt alt ton çeşitleri
Uçak yolculuğunda bagajda izin verilen ve izin verilmeyen, taşınacak ve taşınmayacak eşya ve maddeler
Snapchat videoları masıl kaydedilir? Android cihazlarda Shanpchat video kayıt işlemleri
Hattımı farklı operatöre taşıdım mobil ödeme çalışmıyor hata veriyor
Hikaye, roman ve ders kitapları için alış veriş yapılabilecek siteler
Namaz vakti hatırlatıcı en iyi cep telefonu uygulamaları
Maraşlı dizisi hangi kanalda yayınlanacak? Yeni dizi Maraşlı'nın kanalı belli oldu!
Lazerli diş beyazlatma işlemi nerede, nasıl yapılır?
LGS MEB Sınav Görevi Öğretmen Ücretleri
Askeri üniforma ile sosyal medya paylaşımı yapmak yasak mı?
Fındık fiyatları ne kadar? 8 Mayıs 2020 Cuma Fındık bugün kaç TL? İl İl Ticaret Borsası ve TMO güncel fındık fiyatları son durumu